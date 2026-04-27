Incidente sulla A19 scontro fra due auto allo svincolo di Altavilla | tre feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla A19, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia, in direzione Palermo. Lo scontro è avvenuto tra due automobili e ha coinvolto tre individui che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Incidente con tre feriti sulla A19 all'altezza dello svincolo di Altavilla Milicia, in direzione Palermo. Due le auto coinvolte: l'impatto, avvenuto quasi all'imbrunire, ha praticamente distrutto i due veicoli ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare una persona.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78. Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Altri aggiornamenti Si parla di: Germania, si schianta con la Tesla contro un albero: incendio dopo l’impatto, morto il conducente; Incidente stradale in via Pitrè: due feriti, giovane in gravi condizioni rischia una gamba. Tir si scontra con un’auto e precipita dal viadotto, un morto e un ferito sulla A19Grave incidente sulla A19 al km. 69. Un mezzo pesante si è scontrato con un’autovettura, precipitando dal viadotto e incendiandosi: i vigili del fuoco sono riusciti a salvare l’autista rimasto ... affaritaliani.it