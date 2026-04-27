Incidente a Milano schianto in monopattino | grave un uomo

Nella serata di domenica 26 aprile a Milano, un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che lo ha visto coinvolto con il suo monopattino elettrico. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma le condizioni dell'uomo sono risultate serie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno indagando per chiarire quanto successo.

Grave incidente nella serata di domenica 26 aprile a Milano. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito in maniera seria dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con il suo monopattino elettrico. L'uomo si trova in prognosi riservata. L'arrivo dei soccorsiLa chiamata ai soccorsi è giunta una.🔗 Leggi su Milanotoday.it ULTIM’ORA 13ENNE CON IL MONOPATTINO TRAVOLGE ANZIANO E LO UCCIDE. DRAMMA A FOGGIA Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra una moto e un bus: grave un 24enne Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’auto; Schianto tra camion in A1, autostrada bloccata e soccorsi sul posto; Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feriti; Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccato. Schianto a Milano, video della dashcam del taxiLa dashcam del taxi coinvolto ha ripreso il violento scontro con una moto a Milano, in cui sono morti due giovani di 20 e 23 anni. L’incidente è avvenuto nella notte a un incrocio nella zona est della ... tg24.sky.it Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’autoÈ successo sulla Vigevanese a Gaggiano nella mattinata di lunedì 20 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Locale ... milanotoday.it FOTO | Zelensky a Chernobyl nel 40mo anniversario dell'incidente nucleare. La Russia con l'invasione dell'Ucraina, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo" ha affermato. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopia - facebook.com facebook FOTO | Zelensky a Chernobyl nel 40mo anniversario dell'incidente nucleare. La Russia con l'invasione dell'Ucraina, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo" ha affermato. #ANSA ansa.it/sito/photogall… x.com