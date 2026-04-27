Inchiesta Teorema | carcerati per il sistema di appalti scolastici

Due uomini sono stati posti in custodia cautelare nell’ambito di un’indagine riguardante appalti scolastici a Crotone. L’inchiesta, chiamata Teorema, ha accertato che sono stati utilizzati sistemi di consulenze false e bonifici per suddividere fondi pubblici provinciali. Le indagini hanno portato alla luce un presunto sistema di spartizione di risorse legate al settore degli appalti scolastici.

? Cosa sapere Carcere per Fabio Manica e Giacomo Combariati per appalti scolastici a Crotone.. Indagine Teorema rivela spartizione di fondi provinciali tramite finte consulenze e bonifici.. Il gip Assunta Palumbo ha disposto la custodia cautelare in carcere per Fabio Manica e Giacomo Combariati, mentre Francesco Manica dovrà rispettare il divieto di dimora nel territorio del Crotonese a seguito delle rivelazioni dell’inchiesta Teorema che coinvolge la gestione degli appalti scolastici provinciali. Le strade di Crotone sembrano oggi più pesanti, cariche di un senso di tradimento che non riguarda solo i numeri dei bilanci, ma le mura stesse dove crescono i ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inchiesta Teorema: carcerati per il sistema di appalti scolastici Notizie correlate Inchiesta Teorema: blitz sulla Provincia, truffe negli appaltiGli investigatori della Guardia di Finanza hanno condotto questa mattina operazioni di esibizione documentale nei comuni di Crotone, Cirò Marina e... Inchiesta Teorema: funzionario si dimette per salvare il ComuneUn funzionario dell’amministrazione di Isola Capo Rizzuto ha rassegnato le dimissioni questa mattina, in un momento cruciale per il comune calabrese. Panoramica sull’argomento Inchiesta Teorema a Crotone: arresti per corruzione negli appalti pubbliciCarcere per l’ex vicepresidente della Provincia Fabio Manica: 19 indagati e sequestro da 400 mila euro nell’indagine della Guardia di Finanza ... it.blastingnews.com Il Teorema a Crotone, disposto il carcere per Fabio Manica. Domiciliari per Luchetta e BiscegliaL'indagine della Procura pitagorica aveva portato al sequestro d'urgenza dei beni nei confronti dei soggetti coinvolti e scatenato un vero e proprio terremoto politico ... corrieredellacalabria.it