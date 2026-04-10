Inchiesta Teorema | blitz sulla Provincia truffe negli appalti

Questa mattina, le forze della Guardia di Finanza hanno effettuato un blitz nei comuni di Crotone, Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, eseguendo verifiche documentali nell’ambito dell’inchiesta chiamata Teorema. Le operazioni sono state concentrate sulla raccolta di atti riguardanti appalti pubblici e presunte truffe legate a procedure amministrative. La fase investigativa prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno condotto questa mattina operazioni di esibizione documentale nei comuni di Crotone, Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto, scavando nel cuore dell’inchiesta denominata Teorema. Il provvedimento, disposto dal procuratore Domenico Guarascio insieme alla sostituta Rosaria Multari, punta a mettere in luce le irregolarità legate a una serie di appalti gestiti dalla Provincia di Crotone, dove si ipotizza un sistema di assegnazioni dirette a imprese e professionisti compiacenti in cambio di utilità economiche. L’architettura del sistema e il coinvolgimento dei vertici provinciali. Il fulcro delle indagini ruota attorno a un presunto meccanismo fraudolento volto a pilotare le gare d’appalto bandite dall’ente provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inchiesta Teorema: blitz sulla Provincia, truffe negli appalti Appalti in Provincia, nell'inchiesta su Magliocca spunta anche il nome di un vicesindacoAd Antonietta Nacca contestata un'ipotesi di corruzione nell'ambito dell'indagine su sponsorizzazioni in cambio di appalti pubblici Un presunto... Inchiesta Teorema: funzionario si dimette per salvare il ComuneUn funzionario dell’amministrazione di Isola Capo Rizzuto ha rassegnato le dimissioni questa mattina, in un momento cruciale per il comune calabrese. Temi più discussi: Addio a Pietro Calogero: scompare il magistrato del 'teorema' e delle indagini su Piazza Fontana; Indagine su Provincia Crotone, i nomi degli indagati; Addio all’ex magistrato Calogero, fu il simbolo delle inchieste sulle Br; Crotone, presunto giro di tangenti in Provincia: tra i 20 indagati c'è l’ex vicepresidente Manica. Crotone, inchiesta Teorema: Bisceglia e Luchetta rispondono al gipSi tratta di due degli indagati coinvolti nell’inchiesta della Procura di Crotone che vede coinvolto anche l'ex vice della provincia Fabio Manica ... corrieredellacalabria.it Appalti pilotati a Crotone, l'inchiesta Teorema non si ferma. Controlli della Guardia di finanza in diversi ComuniGli investigatori della Guardia di finanza di Crotone hanno eseguito questa mattina nei Comuni di Crotone, Ciro' Marina e Isola Capo Rizzuto un ordine di ... catanzaro.gazzettadelsud.it Appalti pilotati a Crotone, l'inchiesta "Teorema" non si ferma. Controlli della Guardia di finanza in diversi Comuni https://gazzettadelsud.it/p=2195142 - facebook.com facebook Muore Calogero, il giudice del teorema “7 aprile” La morte alla vigilia dell’anniversario di un’inchiesta che trasformò il conflitto sociale in reato x.com