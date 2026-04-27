Inchiesta arbitri 5 gli indagati noti ma gli iscritti sono di più

Sono cinque le persone attualmente identificate come indagate nell'inchiesta milanese riguardante gli arbitri. Le investigazioni sono ancora in corso e il numero degli iscritti nel registro degli indagati potrebbe aumentare. La procura sta esaminando vari episodi collegati alla gestione e alle attività di alcune figure coinvolte nel settore. La vicenda riguarda questioni di natura legale legate a comportamenti sospetti nel mondo degli arbitri.

Milano 27 aprile 2026 – Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone". In Procura – riferisce l’Ansa – si respira un clima di tensione, che sembra legato alla gestione dell'indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell'ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo. In realtà, dal 25 aprile, giorno dell'arrivo delle notifiche degli inviti a comparire a Rocchi e Gervasoni, non c'è stata alcuna nota ufficiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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