In manette un 50enne ad Artena per maltrattamenti in famiglia
Durante il ponte del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo di 50 anni ad Artena con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato accompagnato da un massiccio dispiegamento di forze per assicurare la sicurezza sul territorio. La persona è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare la situazione nella zona.
Un massiccio dispiegamento di forze è stato messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, coordinati dalle Stazioni dipendenti, per garantire la sicurezza del territorio durante il ponte festivo del 25 aprile. I servizi straordinari di controllo, mirati in particolare a prevenire.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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