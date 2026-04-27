In manette un 50enne ad Artena per maltrattamenti in famiglia

Durante il ponte del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo di 50 anni ad Artena con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato accompagnato da un massiccio dispiegamento di forze per assicurare la sicurezza sul territorio. La persona è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare la situazione nella zona.