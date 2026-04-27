In fuga sotto i portici dopo l’evasione dai domiciliari aggredisce i poliziotti che lo inseguono

Un uomo che era agli arresti domiciliari è fuggito nel centro di Bologna e si è rifugiato sotto i portici. Durante il tentativo di fermarlo, gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccarlo, ma lui ha reagito aggredendo i poliziotti. L’episodio si è verificato il 27 aprile 2026, coinvolgendo un tentativo di cattura e una successiva colluttazione con le forze dell’ordine.

Bologna, 27 aprile 2026 – È evaso dagli arresti domiciliari, si è recato nel centro di Bologna, ma è stato intercettato da alcuni agenti e, una volta, preso dopo la fuga sotto i portici ha aggredito i poliziotti. Naturalmente è stato nuovamente arrestato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaluciano-ucciso-auto-cammina-marciapiede-bxhkt8xg Persona già nota alle forze dell’ordine . Si tratta di un cittadino di origine marocchina di 34 anni, noto alle forze dell’ordine per diversi reati, che si è reso responsabile dei reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. Intercettato durante i controlli sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In fuga sotto i portici dopo l’evasione dai domiciliari, aggredisce i poliziotti che lo inseguono Notizie correlate Evade dai domiciliari, minaccia la vicina di casa e aggredisce i poliziotti: 28enne arrestatoUn catanese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra i residenti ieri in via delle Medaglie d’Oro. Napoli, evasione dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato 37enne di MaranoNotte di controlli a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di Marano con l’accusa di evasione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giovani e anziani in fuga dal Sud; Policoro, rapina a mano armata in una gioielleria: ladri in fuga con il bottino; Rapina in banca a Napoli, il percorso di fuga sotterraneo dei banditi sotto la lente degli investigatori; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo. In fuga sotto i portici dopo l’evasione dai domiciliari, aggredisce i poliziotti che lo inseguonoDopo la rocambolesca corsa nel traffico e nelle vie del centro, è stato bloccato dalla polizia. L’uomo, 34 anni, ha ferito due agenti ... ilrestodelcarlino.it Fuga da Dubai sotto i droni: animali domestici abbandonati mentre i proprietari scappanoMentre cresce il numero di persone che lasciano Dubai dopo i recenti attacchi con droni e missili nella regione, un’altra emergenza sta emergendo silenziosamente: quella degli animali domestici ... greenme.it Fuga dopo l'incidente stradale: giovanissimo sotto processo per omissione di soccorso Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Rapina a un bancomat a Casalpusterlengo, sotto gli occhi della movida che applaude la fuga dei ladri. Dopo il colpo alla banca, l'appello del sindaco Elia Delmiglio. #ANSA x.com