Istat con novità fiscali del 2025 l' Ires per le imprese cala del 3,3%

Nel 2025, le novità fiscali introdotte per le società di capitali portano a una diminuzione dell’Ires del 3,3%. Di conseguenza, l’aliquota effettiva mediana si riduce dal 23,8% al 21,6%. Questi cambiamenti riguardano le imprese che pagano imposte sui redditi societari e vengono implementati nel quadro delle nuove normative fiscali.

Le principali novità fiscali per le società di capitali del 2025 hanno portato a una riduzione del prelievo sui redditi delle società (Ires) del 3,3% e a regime porteranno l'aliquota effettiva mediana dal 23,8 al 21,6%. Considerando anche l'Irap, l'aliquota effettiva mediana raggiunge il 25,8%. È quanto stima l' Istat valutando l'impatto di tre misure in particolare: la riduzione dell'aliquota per le imprese che reinvestono in innovazione digitale e transizione (la cosiddetta Ires premiale), il ridimensionamento del piano di Transizione 4.0, e, in presenza di nuove assunzioni, la proroga della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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