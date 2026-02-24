Anpas undici nuovi soccorritori con l’attestato di secondo livello

Undici nuovi soccorritrici e soccorritori entrano a far parte della famiglia di Anpas Humanitas Grosseto. Si è concluso con la consegna degli attestati il corso di formazione che da ottobre ad oggi ha visto impegnato un bel gruppo di aspiranti volontari a seguire le lezioni di formazione. I corsisti hanno superato l'esame di livello avanzato acquisendo la qualifica di soccorritore di secondo livello. Si tratta di Rebecca Bachiorrini, Monica Cecconi, Alessandro Chiti, Erica Finocchi, Francesco Fiorenzani, Paolo Innocenti, Ettore Mencagli, Marcello Moretti, Alexander Orlandini Ares, Barbara Tamanti e Gabriele Valdambrini.