Un classico del cinema degli anni ottanta torna sul grande schermo per festeggiare i suoi quarant'anni. Il film, noto per aver accompagnato intere generazioni, sarà proiettato di nuovo in alcune sale. La pellicola, basata su un romanzo di Stephen King, narra le avventure di un gruppo di ragazzi durante un’estate. La sua presenza nelle sale si inserisce nelle celebrazioni per il quarto decennio dalla sua prima uscita.

Ci sono film che non invecchiano, ma diventano parte del nostro DNA emotivo. A quarant’anni dal suo debutto, Stand by Me – Ricordo di un’estate si prepara a percorrere ancora una volta i binari della memoria. Grazie al progetto Nexo Studios “Back to Cult“, il capolavoro diretto da Rob Reiner tornerà nelle sale italiane in una splendida versione restaurata in 4K solo l’8, 9 e 10 giugno. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere la storia di Gordie, Chris, Teddy e Vern nel buio della sala, dove la magia di Castle Rock può ancora togliere il fiato. L’evento assume tra l’altro un significato ancora più profondo quest’anno, segnato dalla recente scomparsa di Rob Reiner.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il viaggio non finisce mai: “Stand by Me” torna al cinema per celebrare 40 anni di sogni

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