Il taglio di capelli con la sfumatura sembra essere ormai fuori tendenza. Nel 2025, un noto barbiere ha ricevuto nella sua bottega un cliente abituale, noto anche come Skrillex. Questa scelta di stile ha attirato l’attenzione, segnando una possibile evoluzione nei gusti di acconciatura. La moda dei tagli si rinnova e cambia nel tempo, portando con sé nuovi trend e abbandonando quelli che sono considerati passati.

Il taglio di capelli con la sfumatura ha le ore contate. Nel 2025, il barbiere Julius Arriola ha fatto sedere alla sua poltrona Skrillex, un cliente abituale. Il DJ, al secolo Sonny John Moore, di solito chiedeva sempre lo stesso taglio: un caratteristico undercut che lasciasse intatti i suoi capelli lunghi fino alle spalle. Quel giorno però, ricorda Arriola, qualcosa è cambiato: «Non voglio nessuna sfumatura», ha detto Skrillex. Arriola, cofondatore del marchio di prodotti per la cura dei capelli STMNT, ha seguito le indicazioni. Il risultato, che il musicista ha sfoggiato all' Ultra Music Festival di quell'anno, era un taglio corto-medio, con texture, che manteneva un tocco drammatico anche durante l' headbanging.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il taglio di capelli con la sfumatura è ormai passato di moda

Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3

Notizie correlate

Leggi anche: Tutti pazzi per il taglio di capelli del giovane attore nelle sale con "Cime Tempestose". Con il suo taglio di capelli scalato, detta tendenza

Leggi anche: Capelli castani con riflessi biondi: quale sfumatura è la più illuminante?

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Capelli corti come quelli delle star, 14 tagli per la P/E 2026; Lazy cut, il taglio di capelli per pigre, che sta a posto da solo; I tagli di capelli più assurdi e iconici sfoggiati ai Mondiali; Né shag, né mullet: il wolf cut è il taglio che tutte le celeb vogliono.

Lazy cut, il taglio di capelli per pigre, che sta a posto da soloIl lazy haircut «Sta benissimo su capelli da medi a fini, perché riesce a costruire corpo e movimento», continua Orlando. «Sui capelli molto spessi, invece, bisogna alleggerire bene le masse, ... iodonna.it

Questo è il modo più bello di portare il taglio mullet oraIl mullet capelli lisci donna è tra i tagli più amati ma controversi di sempre. Come si porta ora? I tagli più cool: lunghi, medi, corti ... amica.it