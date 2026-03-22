Il Progetto 40Hz, promosso da Francesco Piccolomini Bandini presso la Casa degli Artisti, si concentra sull’uso delle frequenze sonore per migliorare il benessere psicofisico. Dalle ricerche condotte nei laboratori del MIT ai eventi musicali sperimentali a Milano, lo studio analizza come determinate onde sonore possano influenzare lo stato mentale e ridurre ansia e stress.

È da questa ipotesi che nasce Progetto 40Hz, un esperimento interdisciplinare che unisce musica, neuroscienze e ricerca sul benessere psicofisico. Ideato e coordinato da Francesco Piccolomini Bandini e sviluppato all’interno dell’Atelier Musicale di Casa degli Artisti a Milano, il progetto ha coinvolto artisti, produttori musicali e neuroscienziati in un percorso di ricerca che ha trasformato il concerto dal vivo in un vero e proprio laboratorio scientifico. Durante il 2025 sei progetti artistici, selezionati tramite call internazionale - ovvero Novecento (Tobia Della Puppa), Les Biologistes Marins (Beatrice Miniaci & Anton... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Più benessere psicofisico grazie alla musica: che cos'è il Progetto 40Hz, che studia le frequenze sonore per ridurre ansia e stress

Articoli correlati

Stress e sonno: la routine serale come cura del benessere psicofisico in soli 10 minuti.Caltanissetta e non solo: sempre più italiani cercano un rifugio nella quotidianità, un breve spazio di cura personale per contrastare lo stress e...

La musica che parla alle cellule: il progetto di Emiliano Toso tra scienza e benessereIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Superhuman Focus | 40Hz Gamma Waves for Study & ADHD Productivity

Aggiornamenti e notizie su Più benessere psicofisico grazie alla...

Temi più discussi: Più benessere psicofisico grazie alla musica: che cos'è il Progetto 40Hz, che studia le frequenze sonore per ridurre ansia e stress; Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di Milano; Salute e benessere con l’arte: musei di Torino prescritti dai medici di famiglia; L'Upo lancia Line Up Live Up: sport per prevenire rischi e promuovere il benessere dei giovani.

Più benessere psicofisico grazie alla musica: che cos'è il Progetto 40Hz, che studia le frequenze sonore per ridurre ansia e stressDai laboratori del MIT ai concerti sperimentali di Milano: il Progetto 40Hz, ideato da Francesco Piccolomini Bandini a Casa degli Artisti, indaga l’effetto delle frequenze sonore sul cervello. Tra mus ... vanityfair.it

Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di MilanoNelle Case di Quartiere l'iniziativa ha coinvolto gli anziani con incontri che hanno promosso socializzazione e stili di vita sani: movimento, merende salutari e approfondimenti. I risultati su fisico ... msn.com

Il progetto della start-up pescarese Now Vision, che utilizza l’intelligenza artificiale per certificare con precisione millimetrica l’avanzamento dei cantieri pubblici, punta ora alla finalissima che si terrà a Roma a fine aprile I DETTAGLI ---> https://tinyurl.com/2krm - facebook.com facebook

Post sisma, a Camerino via libera al progetto case popolari di via Vergelli. Intervento da 3 milioni, verso gara lavori e recupero edificio #ANSA x.com