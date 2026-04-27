Il settore turistico cerca personale | incontro tra aziende e studenti

Mercoledì 29 alle 10 si terrà un evento dedicato alla ricerca di personale nel settore turistico, con particolare attenzione all'ospitalità alberghiera. L'incontro coinvolgerà aziende del settore e studenti in cerca di opportunità di lavoro o stage. La partecipazione è rivolta a chi desidera conoscere le posizioni aperte e le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro turistico.

Un incontro dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici e, in particolare, dell'ospitalità alberghiera si terrà mercoledì 29 alle 10.30 presso l’Hotel Duchessa Isabella (via Palestro 70). L’evento, promosso da Confcommercio Ferrara e Federalberghi provinciale, si concentra su una.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Costa Rica : Au cœur du pays le plus heureux du monde - Documentaire Voyage 4K - AMP Notizie correlate Arpal Puglia: una giornata per il reclutamento di personale nel settore turisticoGli appuntamenti martedì 17 marzo al MediaPorto di Brindisi e giovedì 19 marzo presso il Centro per l’Impiego di Mesagne BRINDISI - Ritorna l’evento... Nuove opportunità di lavoro: l'azienda cerca personale nel settore della logisticaLa ricerca è mirata a individuare figure per attività di magazzino, movimentazione merci con utilizzo del muletto, preparazione ordini e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guerre e turismo. Il settore tiene ma possiamo ignorare i rischi dei conflitti: lo scenario secondo il presidente di Federalberghi; Turismo, dal 75% dei tour operator tedeschi aumenti delle vendite verso l’Italia. Si cerca mare, cultura, sport ed eno-gastronomia; Lavoro, fino a 5 mesi per trovare uno chef. In Lombardia mancano gli autisti: offerto bonus di 3mila euro; Erchie punta sul turismo: progetto Job Suite, al via l'Orientation Lab. ITB Berlino: il settore turistico cerca nuove strade per resistere alle turbolenze globaliL’evento in sé si è svolto senza particolari intoppi, pur con alcune assenze di rilievo tra gli stand. Tuttavia, molte destinazioni attendono con apprensione l’impatto che i recenti sviluppi ... it.euronews.com Turismo enogastronomico: un business in cerca di professionistiIl paradosso è evidente: il turismo enogastronomico vale oltre 40 miliardi di euro in Italia, eppure mancano le figure professionali per farlo crescere davvero. È come avere un motore potentissimo ... ilgiornale.it Gli alunni del settore turistico-sportivo alle celebrazioni del 25 Aprile In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, alcuni studenti della classe 3ª TUR hanno preso parte al corteo e alla cerimonia ufficiale della città di Lecco, alla pr - facebook.com facebook