Il rock resta la lingua dei perdenti anche nell’epoca del consumo culturale

Il rock continua a essere associato a un senso di perdita e disagio, anche in un’epoca dominata dal consumo culturale di massa. In alcune descrizioni, la città viene paragonata a un agente esterno che consuma e distrugge, lasciando le persone vicine al collasso emotivo. La sensazione di disperazione si fa strada tra le strade, creando un’immagine di sofferenza diffusa che si riflette anche nella musica che storicamente esprime le emozioni di chi si sente ai margini.

“La disperazione smangia la città come un agente esogeno. Tutti sono sul punto di scoppiare a piangere. In effetti, i lamenti costituiscono il rumore di fondo della strada. O forse sono sirene. O quei garriti dei gabbiani che somigliano a risate di scherno. In ogni caso il vuoto è così sincero che per riempirlo la gente sarebbe disposta a credere a tutto. All’ultimo politico populista o al romanzo primo in classifica”. Sono le prime sette righe di Gioco di prestigio, il mio ultimo romanzo appena uscito per La nave di Teseo. È un attacco plumbeo e devastante, che in qualche modo nella mia testa ha sempre riecheggiato quello, inarrivabile, de L’informazione di Martin Amis: “Le città di notte contengono uomini che piangono nel sonno, poi dicono Niente.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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