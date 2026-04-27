Il presidente israeliano ha annunciato che non concederà la grazia al primo ministro, che ha presentato una richiesta in seguito alle accuse di corruzione e frode a suo carico. La decisione è stata comunicata dopo un rinvio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi. La questione riguarda le sorti processuali del leader politico coinvolto in un procedimento giudiziario.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha rinviato la sua decisione sulla richiesta del primo ministro Benjamin Netanyahu di ricevere la grazia nel processo in cui è accusato di corruzione e frode. La dichiarazione di Herzog è giunta dopo un articolo del New York Times secondo cui il presidente avrebbe cercato la mediazione perché ritiene che il suo compito sia quello di promuovere l’unità in Israele. Il processo a Netanyahu per corruzione, frode e abuso d’ufficio, iniziato nel 2020, ha diviso il Paese lungo linee politiche. Secondo quanto riportato, Herzog ritiene che tali tensioni siano state esacerbate dalle recenti guerre in Israele e dalle elezioni di quest’anno, che si terranno tra sei mesi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente israeliano Isaac Herzog non concederà la grazia a Netanyahu

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