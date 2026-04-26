Il presidente israeliano ha dichiarato che non si pronuncerà a breve sulla richiesta di grazia avanzata dal premier e ha annunciato di voler avviare un percorso di mediazione. Nel frattempo, il primo ministro ha ottenuto una grazia, mentre Herzog ha deciso di rinviare la decisione ufficiale. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali, con il presidente che preferisce un approccio di mediazione senza azioni immediate.

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente israeliano Isaac Herzog non intende pronunciarsi a breve sulla richiesta di grazia del premier Benjamin Netanyahu e cercherà di avviare una mediazione. Il giornale israeliano Haaretz riferisce di quella che viene letta come una conferma dopo le notizie del New York Times che, citando due funzionari israeliani, ha scritto che Herzog non intendere concedere a breve la grazia a Netanyahu e cercherà prima di avviare un processo di mediazione per arrivare a un patteggiamento. Secondo le fonti del giornale, Herzog ritiene ci siano molte opzioni e che il ruolo principale della presidenza sia di sostenere l'unità del Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele: grazia Netanyahu, Herzog rinvia decisione, sollecita mediazione

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