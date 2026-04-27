Il portiere Andrada si scusa per il pugno violento che ha scatenato il corpo a corpo | Me ne pento davvero

Il portiere Esteban Andrada ha chiesto scusa per aver colpito un avversario con un pugno nel corso della partita di Segunda Division disputata ieri contro l’Huesca. L’episodio si è verificato nell’ultimo frangente dell’incontro, che si è concluso con un alterco tra i giocatori. Andrada ha dichiarato di pentirsi sinceramente di quanto accaduto, ammettendo di aver reagito in modo impulsivo e di voler assumersi le proprie responsabilità.

2026-04-27 12:23:00 Breaking news: Esteban Andrada, portiere del Real Saragozza, si è scusato per aver preso a pugni un avversario durante il finale selvaggio della partita di Segunda Division di ieri contro l’Huesca. Andrada ha perso la calma dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo per aver spinto Jorge Pulido ed è tornato dal capitano dell’Huesca, colpendolo in faccia, scatenando una mischia selvaggia che ha portato all’espulsione del portiere dell’Huesca Dani Jimenez e del terzino sinistro del Saragozza Dani Tasende. Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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RTL 102.5. . Follia nella Serie B spagnola. Il portiere del Saragozza Esteban Andrada ha perso la testa ieri nel finale del match contro l’Huesca. Durante il derby aragonese, al 98esimo minuto, Andrada ha spintonato il capitano della squadra avversaria Jorg - facebook.com facebook

Follia in Spagna durante #HuescaSaragozza #Andrada perde la testa e sferra un pugno in faccia all'avversario x.com