D opo il rapimento del piccolo Seyit Ali, ulteriori ostacoli attendono la protagonista di Melek – Il coraggio di una madre. La nuova puntata – in onda stasera alle 21.40 su Real Time – mostra gli sviluppi della lotta tra Melek e Alpay, la decisione di Mithat, gli sgambetti di Kadriye, fino ai segreti che non possono più restare nascosti. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Mithat ricatta la sorella, ma scopre che è malata Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni puntata 27 aprile 2026. Anche i duri hanno un cuore. Mithat (Saim Güveloglu) ha scoperto da Seyran (Yagmur Özbasmaci) che Melek (Nehir Erdogan) ha la leucemia e la sua fermezza vacilla.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il piccolo Seyit Ali torna a casa, Melek comincia le cure e prende una decisione difficile

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