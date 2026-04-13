I l dramma è sempre in agguato per i protagonisti di Melek – Il coraggio di una madre. Nella nuova puntata proposta da Real Time – in onda stasera alle 21.40 –, la famiglia Karadag deve affrontare lutti, rapimenti e incomprensioni. Soprattutto, il piccolo Seyit Ali è ancora tra le grinfie di Alpay, e la povera Melek si deve difendere dalle accuse di Kadriye. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Alpay rapisce Seyit Ali Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni puntata 13 aprile 2026 stasera su Real Time. Kadriye (Hande Kaptan) cade per terra e accusa Melek (Nehir Erdogan) di averla spinta di proposito.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Melek potrà riabbracciare il piccolo Seyit Ali?

Melek Il coraggio di una madre: la verità nascosta su Seyit Ali!Nelle nuove puntate di Melek Il coraggio di una madre, il gesto estremo di Alpay sconvolge ogni equilibrio familiare.

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MELEK IL CORAGGIO DI UNA MADRE 3 EPISODIO anticipazioni in italiano