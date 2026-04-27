Per molto tempo abbiamo considerato l’intestino come un semplice apparato deputato alla digestione. Tuttavia, la scienza moderna ha rivelato una realtà molto più affascinante: ospitiamo una complessa comunità di trilioni di microrganismi, tra cui batteri, virus e funghi, nota come microbiota umano. Questo ecosistema, che pesa circa due chili, agisce come un vero e proprio “organo aggiunto” ed è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il segreto di una salute di ferro risiede nell’equilibrio di questa comunità. Quando i batteri “buoni” convivono in armonia, il nostro corpo funziona correttamente; quando invece si verifica uno squilibrio, chiamato disbiosi, le conseguenze possono ripercuotersi sull’intero organismo, influenzando il metabolismo, l’umore e persino la nostra resistenza alle malattie.🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Il microbiota umano: l’universo invisibile dentro di noi

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