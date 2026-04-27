Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 si è svolto durante il fine settimana tra Monterchi e Caprese Michelangelo, con giornate di sole che hanno incentivato la partecipazione alle diverse attività. L'evento è caratterizzato da escursioni e momenti di riflessione, attirando un pubblico vario che ha preso parte alle iniziative previste nei due comuni. La manifestazione prosegue con ulteriori appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 è entrato nel vivo con il fine settimana tra Monterchi e Caprese Michelangelo, accompagnato da giornate di sole che hanno favorito una partecipazione ampia alle iniziative in programma. Le due tappe di sabato 25 e domenica 26 aprile hanno confermato la risposta del pubblico, presente fin dal mattino lungo i percorsi e poi nei luoghi che hanno ospitato gli incontri di approfondimento culturale. Le camminate organizzate dal Circolo degli Esploratori, in particolar modo, hanno portato decine di persone tra sentieri, strade bianche e paesaggi della Valtiberina, tra gruppi di famiglie, appassionati e camminatori abituali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Festival dei Cammini a Monterchi e Caprese Michelangelo, tra escursioni e riflessione

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