Paolo Casarin, ex arbitro e figura di riferimento nel mondo del calcio, ha espresso preoccupazioni riguardo al ruolo del video assistente arbitrale (VAR), sostenendo che dovrebbe essere solo un ausilio e non avere troppo potere. La discussione sulla sua utilità e sui limiti di intervento si inserisce in un dibattito più ampio, che coinvolge anche le questioni economiche legate al calcio e alle risorse investite nel sistema arbitrale. Casarin è noto per aver diretto circa 200 partite di Serie A e aver partecipato a grandi eventi internazionali.

Soldi, troppi soldi. Lo ripete come un mantra Paolo Casarin, monumento vivente del mondo arbitrale. Mestrino, figlio di un’altro calcio, ha diretto duecento partite in Serie A, è stato selezionato per il Mundial di Spagna ‘82 e per gli Europei dell’88 in Germania. Ma il mondo dei fischietti non lo ha lasciato mai. Ha rivestito il ruolo di designatore dal 1990 al ‘97. E ancora oggi è stimato opinionista per Radio RAI e il Corriere della Sera. Il ciclone che ha investito il designatore Gianluca Rocchi e l’intero mondo arbitrale italiano ha l’effetto di uno choc violento anche su un maturo gentiluomo di 86 anni, che al mondo delle giacchette nere ha consacrato una bella fetta di vita: "La crisi viene da lontano, si trascina da anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il decano dei fischietti: "Il Var sia solo un aiuto". Casarin: ha troppo potere

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