Il presidente ha dichiarato che gli elettori sono molto polarizzati e che l’attentato a un ex presidente non influenzerà i negoziati con l’Iran. In un paese in cui si registra un aumento della violenza politica, questa affermazione è stata rilasciata nel corso di un evento pubblico. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni crescenti, anche se l’attentato in questione non ha avuto effetti immediati sulle trattative internazionali.

di Marta Ottaviani ROMA Un Paese dove la violenza politica è in crescita, ma dove l’attentato al presidente Trump non avrà ripercussioni sui negoziati con l’Iran. Mario Del Pero (foto sotto), professore di Storia internazionale all’Institut d’études politiques – Sciences Po di Parigi e autore del libro Buio americano, Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump (il Mulino, 2025), spiega perché l’attacco dell’altra notte impatterà poco anche sulle elezioni di midterm. Professor Del Pero, la reazione di Trump all’attentato è sembrata diversa dal solito. Come la interpreta? "Sì, è stata una risposta più composta e istituzionale rispetto ai suoi standard abituali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il consenso del presidente: "Elettori molto polarizzati. L’attentato sposta poco"

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