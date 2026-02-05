Le celeb non hanno dubbi | il cobalto è il colore di tendenza del prossimo futuro 

Da iodonna.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le star italiane e internazionali hanno già deciso: il colore più di tendenza nel 2026 sarà il cobalto. Mentre il giallo burro e il rosa Barbie sembrano ormai passati di moda, le celebrity puntano su un tono intenso e deciso, che promette di dominare le scene nei prossimi mesi. Anche Pantone con il suo Cloud Dancer sembra aver già perso terreno.

G iallo burro e rosa Barbie, almeno per le celeb, sembrano ormai un lontano ricordo. In barba anche a Pantone e al suo delicato 1 1-4201 Cloud Dancer, le star hanno già scelto la tonalità più elettrizzante, è il caso di dirlo, del 2026. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Leggi anche › Come si abbinano i colori di tendenza della Primavera-Estate 2026? 5 mix molto chic da copiare A giudicare dagli ultimi look sui red carpet e agli avvistamenti street style, è il blu vivido, quello dalla sfumatura cobalto, il prescelto per accendere gli outfit stellari del presente e, scommettiamo,  del prossimo futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

le celeb non hanno dubbi il cobalto 232 il colore di tendenza del prossimo futuro160

© Iodonna.it - Le celeb non hanno dubbi: il cobalto è il colore di tendenza del prossimo futuro 

Approfondimenti su Celebri Colori

Milan, ecco come saranno le maglie del prossimo anno: l’atteso ritorno al passato, l’oro e un colore insolito

Questa mattina sono state svelate le nuove maglie del Milan per la stagione 2026-27.

4 modelli di tendenza che puntano sul colore e sulla texture per lasciare il segno

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Celebri Colori

Argomenti discussi: Hollywood contro l'ICE, le star che chiedono giustizia per Pretti; Acne, i rimedi delle star che lo hanno affrontato mandando messaggi di skin positivity; Tutte le celebrità che si sono espresse contro l’aumento delle operazioni dell’ICE; I segreti di bellezza delle star: le beauty routine più strane delle celebrity.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.