Le celeb non hanno dubbi | il cobalto è il colore di tendenza del prossimo futuro

Le star italiane e internazionali hanno già deciso: il colore più di tendenza nel 2026 sarà il cobalto. Mentre il giallo burro e il rosa Barbie sembrano ormai passati di moda, le celebrity puntano su un tono intenso e deciso, che promette di dominare le scene nei prossimi mesi. Anche Pantone con il suo Cloud Dancer sembra aver già perso terreno.

G iallo burro e rosa Barbie, almeno per le celeb, sembrano ormai un lontano ricordo. In barba anche a Pantone e al suo delicato 1 1-4201 Cloud Dancer, le star hanno già scelto la tonalità più elettrizzante, è il caso di dirlo, del 2026. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Leggi anche › Come si abbinano i colori di tendenza della Primavera-Estate 2026? 5 mix molto chic da copiare A giudicare dagli ultimi look sui red carpet e agli avvistamenti street style, è il blu vivido, quello dalla sfumatura cobalto, il prescelto per accendere gli outfit stellari del presente e, scommettiamo, del prossimo futuro.

