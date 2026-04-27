In politica, chi stabilisce l’agenda spesso determina anche l’andamento delle decisioni pubbliche. Questa idea non è solo un modo di dire, ma una convinzione condivisa da molti leader politici, tra cui un noto esponente della Democrazia Cristiana. Questo commento si inserisce nel dibattito su come le priorità e le tempistiche siano spesso influenzate da chi ha il potere di decidere cosa portare all’attenzione pubblica.

Le migliori stagioni del centrosinistra sono state proprio quelle in cui il centro e la sinistra non erano egemoniche l’una nei confronti dell’altra, ma sempre complementari e realmente convergenti. Quando questo equilibrio è entrato in crisi semplicemente si sono perse le elezioni. Una esperienza e un monito che non si possono e non si devono dimenticare. Il commento di Giorgio Merlo In politica conta chi detta l’agenda politica. Non è, questo, un vecchio adagio popolare ma una precisa riflessione politica che un leader della Democrazia Cristiana, nonché statista, ripeteva spesso, Carlo Donat-Cattin. Una osservazione, quella di Donat-Cattin, vera ieri e profondamente attuale anche oggi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Centro deve anche dettare l’agenda. Il commento di Merlo

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