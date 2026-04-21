A distanza di trent'anni dalla vittoria del 21 aprile 1996, l'Ulivo rimane un elemento di riferimento nel panorama del centro-sinistra. Questa esperienza, definita concreta e tangibile, ha segnato un momento importante nella storia politica recente e ancora oggi viene citata come esempio di metodo efficace. La sua capacità di durare nel tempo testimonia la sua influenza nel contesto politico italiano.

Sono passati 30 anni dalla vittoria dell’Ulivo – l’ormai famoso 21 aprile 1996 – eppure quella esperienza, concreta e tangibile, continua ad essere una bussola di riferimento per la galassia del centro sinistra. Certo, è inutile negarlo, fu una vittoria dovuta principalmente se non quasi esclusivamente al fatto che la Lega Nord di Bossi – che in quelle elezioni superò il 10% dei consensi – andò per conto suo rompendo la coalizione di centro destra. Ma, comunque sia, l’Ulivo vinse le elezioni del 21 aprile 1996 e da quel momento, al di là di qualsiasi altra interpretazione, quel progetto politico e di governo è diventato una sorta di pietra miliare per qualsiasi alleanza di centro sinistra che si presentasse di fronte al corpo elettorale negli anni a venire.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ulivo, un “metodo” che funziona anche dopo 30 anni. Il commento di Merlo

Notizie correlate

Legge elettorale, adesso può funzionare. Il commento di MerloSi tratta di una proposta, quella presentata dalla maggioranza di governo che, tutto sommato, coglie alcuni aspetti decisivi ed essenziali del nostro...

Inglese per bambini, il metodo che funziona davvero (e che i tuoi figli ameranno)Tua figlia studia inglese da anni, prende anche bei voti in pagella, eppure quando incontra un coetaneo straniero rimane in silenzio,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Prodi: L'Ulivo vinse risvegliando l'ondata popolare. Oggi non basta aspettare gli errori di Meloni; Il mio Ulivo risvegliò un popolo. La sinistra non speri nei guai di Meloni; Le olive furono coltivate per la prima volta 7’000 anni fa; Quel 21 aprile di trent’anni fa, quando vinse l’Ulivo. Che fine ha fatto la sinistra riformista.

L’Ulivo e il centrosinistra di oggiIn questi giorni abbiamo ricordato il 21 aprile 1996. Cioè la vittoria dell’Ulivo, la coalizione di centro sinistra che vinse le elezioni trent’anni fa contro il centrodestra a guida Berlusconi. Certo ... lospiffero.com

Quel 21 aprile di trent’anni fa, quando vinse l’Ulivo. Che fine ha fatto la sinistra riformistaTrent’anni fa la coalizione del centrosinistra vinceva conquistando consenso al centro. Arturo Parisi ricorda quegli anni: «Avevamo un progetto, non basta unirsi contro» ... ilriformista.it

Quel 21 aprile di trent'anni fa, quando vinse l'Ulivo. Che fine ha fatto la sinistra riformista Trent’anni fa vinse l’Ulivo. Era il 21 aprile 1996. Un’altra era, un altro mondo. Suonerà banale dirlo, ma da allora è cambiato tutto, anche nella politica. E se all’epoca sape facebook

Il ramoscello d’ulivo di Vance al Papa: “Grato a Leone XIV per abbassare i toni“ Ma Prevost non demorde: in Angola non smette di predicare l’amore e condannare la guerra Gian Guido Vecchi, @Corriere x.com