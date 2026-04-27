Il Celta incatena la sua quinta sconfitta

Il Celta ha subito la sua quinta sconfitta consecutiva in campionato. La squadra ha giocato contro una formazione che si trova nella parte alta della classifica e ha perso l'incontro con il punteggio di 2-0. La partita si è disputata allo stadio La Cerámica, con il Celta che ha mostrato alcune difficoltà nel trovare il gol e nel controllare il ritmo della gara. La sconfitta ha complicato ulteriormente le possibilità di qualificarsi alle competizioni europee.

2026-04-26 23:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Il celtico Si è appassionato tardi al gioco La Cerámica e ha perso una nuova opportunità per recuperare la sua posizione europea. La squadra di Vigo continua la sua serie peggiore della stagione. Si accumulano cinque sconfitte consecutive due contro il Friburgo in Europa League e tre in campionato contro Oviedo, Barcellona e Villarreal. Ciò ha significato una clamorosa eliminazione continentale e la caduta al settimo posto in campionato. Prima del primo minuto di gioco stavano già perdendo contro il Villarreal. Secondo rigore consecutivo preso da Yoel Lago in soli quattro giorni.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizioneArezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizione consecutiva: dietro le quinte un numero di ragazzi mai... Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini (L),...