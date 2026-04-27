Il cantante Samurai Jay ospite inaspettato al parco Tana del Ghiro di Serino

Da avellinotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile al parco “Tana del Ghiro” di Serino si è svolto un evento con un ospite speciale. Il cantante Samurai Jay, noto per aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”, è stato presente all'iniziativa e ha attirato l'attenzione dei presenti. La sua presenza ha contribuito a rendere la giornata più vivace e interessante per i visitatori del parco.

Il 25 aprile, al parco “Tana del Ghiro” di Serino, c'è stato un ospite speciale ad animare la giornata: il cantante Samurai Jay, reduce dal Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”. Tanti i giovani presenti che hanno vissuto un momento indimenticabile.  .🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Samurai Jay: curiosità e vita privata del cantante in gara al Festival di Sanremo con “Ossesione”Samurai Jay, è tra i nomi volti del rap nostrano: alle spalle importanti collaborazioni con Livio Cori, Elettra Lamborghini e Geolier, l’artista un...

Chi è Samurai Jay, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Chi è Samurai Jay, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Samurai Jay è un rapper e cantautore italiano emerso negli ultimi anni nella scena...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il cantante Samurai Jay ospite inaspettato al parco Tana del Ghiro di Serino; Belen Rodriguez torna a Sanremo, dalla farfallina a Samurai Jay: ecco cosa farà; Carlo Conti e il giallo su TikTok, esplode la polemica: Non è davvero lui. Interviene la moglie Francesca Vaccaro; The Kolors primi in radio, grande efficienza tv per Tiziano Ferro e Giorgia: dimezzati i brani di Sanremo 2026.

samurai jay il cantante samurai jaySamurai Jay: Ossessione è prima in classifica da due mesiL’album di Madame debutta al primo posto nella sezione dedicata a cd, vinili e musicassette ... radioitalia.it

Samurai Jay con ‘Ossessione’ a Sanremo 2026: chi è, ha una fidanzata?/ La serenata a Belen Rodriguez…Samurai Jay tra i protagonisti di Sanremo 2026 con ‘Ossessione’: il cantante partenopeo ha una fidanzata? Intanto il feat con Belen Rodriguez… Con ‘Ossessione’ stiamo scoprendo Samurai Jay a Sanremo ... ilsussidiario.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.