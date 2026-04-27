Il cantante Samurai Jay ospite inaspettato al parco Tana del Ghiro di Serino

Il 25 aprile al parco “Tana del Ghiro” di Serino si è svolto un evento con un ospite speciale. Il cantante Samurai Jay, noto per aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”, è stato presente all'iniziativa e ha attirato l'attenzione dei presenti. La sua presenza ha contribuito a rendere la giornata più vivace e interessante per i visitatori del parco.

Il 25 aprile, al parco “Tana del Ghiro” di Serino, c'è stato un ospite speciale ad animare la giornata: il cantante Samurai Jay, reduce dal Festival di Sanremo con il brano “Ossessione”. Tanti i giovani presenti che hanno vissuto un momento indimenticabile. .🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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