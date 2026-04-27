Il buy now pay later continua a crescere in Italia +23% nel secondo semestre 2025

Nel secondo semestre del 2025, il settore del buy now pay later ha registrato un aumento del 23% in Italia. Questa modalità di pagamento, molto diffusa negli acquisti online, consente di suddividere il pagamento in più rate. La crescita si riflette in un aumento dell’utilizzo tra i consumatori e in un’espansione delle offerte da parte delle piattaforme finanziarie.

Il buy now pay later, quel finanziamento usato soprattutto per gli acquisti online che ti permette di pagare in piccole rate, continua a diffondersi in Italia. Nel secondo semestre del 2025, secondo il Crif market outlook, l'erogato è cresciuto del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+220% rispetto al primo semestre 2022, quando il fenomeno è esploso anche da noi). Parallelamente, il segmento 'small ticket' tradizionale, tutti i prestiti sotto i 1.500 euro, ha mostrato una contrazione del 10% nel secondo semestre 2025, suggerendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso soluzioni di credito più flessibili e digitali. In...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

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