Il bosone W non è più un mistero | la misurazione da record al Cern porta la firma dell’Ateneo pisano

Il bosone W, particella fondamentale nel modello standard della fisica, è stato misurato con un nuovo record di precisione al CERN. La ricerca, condotta dall’università di Pisa, è stata pubblicata sulla rivista Nature. La misurazione ha portato a risultati più accurati nella comprensione delle proprietà di questa particella. L’indagine si inserisce nel quadro di studi approfonditi sulla fisica delle particelle, contribuendo a chiarire aspetti chiave dell’universo.

PISA – L’invisibile architettura dell’universo si fa un po’ più chiara grazie a un’importante indagine scientifica appena pubblicata sulle pagine della prestigiosa rivista Nature. Al centro dello studio c’è una delle misurazioni in assoluto più precise mai realizzate per calcolare la massa del bosone W. Si tratta di una particella elementare cruciale, responsabile della mediazione della forza debole (una delle quattro forze fondamentali che regolano la natura). Il traguardo porta anche una forte impronta toscana, grazie al contributo di primo piano fornito dai ricercatori dell’ Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e dell’ Infn....🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il bosone W non è più un mistero: la misurazione da record al Cern porta la firma dell’Ateneo pisano Notizie correlate Leggi anche: Dentro il tunnel del Cern: 57 studenti tra Udine e Veneto sfidano il bosone di Higgs 'I Venerdì dell'Universo': serata dedicata al tema ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita'Sesto e ultimo appuntamento venerdì 10 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì... Panoramica sull’argomento Si parla di: Unipi contribuisce allo studio su una particella chiave dell’universo. Il CERN ha determinato la massa del bosone W con una precisione senza precedentiIl CERN ha misurato con precisione la massa del bosone W, aprendo nuove prospettive per la fisica senza mettere in dubbio il Modello Standard. tech.everyeye.it Dal Cern la misura più precisa del bosone W scoperto da RubbiaE' stata ottenuta al Cern la misura più precisa della massa del bosone W, la particella scoperta nel 1983 da Carlo Rubbia e per la quale il fisico italiano vinse il premio Nobel insieme all'olandese ... ansa.it