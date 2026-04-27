Negli ultimi tempi, le stablecoin hanno guadagnato terreno nel settore finanziario, iniziando a competere con le banche centrali per la gestione della liquidità. Queste criptovalute, legate a valute fiat, sono diventate strumenti di risparmio e di creazione di credito, influenzando le dinamiche dei mercati. La loro diffusione ha portato a un ridimensionamento del controllo delle autorità monetarie tradizionali, che si trovano a dover affrontare nuove sfide regolamentari.

Le stablecoin sono un’innovazione e, allo stesso tempo, una mina per i mercati finanziari. Sono già entrate in competizione con il sistema bancario nella raccolta del risparmio e nella creazione del credito. Secondo studi della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) di Basilea, emerge anche un loro ruolo nuovo e potenzialmente volatile nei mercati valutari globali. Le stablecoin sono, pressoché tutte, ancorate al dollaro e si afferma che dovrebbero essere garantite da riserve in dollari o bond statunitensi per lo stesso valore. L’analisi prende in considerazione quattro stablecoin e ventisette monete nazionali usate per acquistarle. La USDT, tanto amata anche da Trump e famiglia, domina questo mercato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il boom delle stablecoin sta riducendo il controllo delle banche centrali sulla liquidità

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