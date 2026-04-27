Il 6 aprile di ottantatré anni fa, durante il giorno di Pasquetta, un bombardamento aereo colpì Grosseto. L’attacco causò la morte di 134 persone, tra cui molti bambini, e ferì circa 200 civili. È un episodio che rimane impresso nella memoria di chi ha vissuto quegli eventi, anche se il tempo trascorso non ha cancellato le tracce di quella giornata drammatica.

A distanza di ottantatré anni non si attenua il ricordo del bombardamento aereo a Grosseto che costò la vita a 134 persone, molte delle quali bambini, e il ferimento di altre 200. Tra gli intervenuti alla commemorazione di ieri, nel ricordo delle vittime del 26 aprile 1943, organizzata dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra, in via Ximenes, oltre alle autorità erano presenti due testimoni di quel terribile momento. "Ricordiamo una delle pagine più dolorose della storia di Grosseto – ha detto Aldo Ierali, presidente regionale Anvcg – era il Lunedì di Pasqua, una giornata di festa e serenità spezzata dalla violenza della guerra. Ci furono innocenti travolti da una tragedia che non avevano scelto, è questo il volto crudele della guerra".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bombardamento di Pasquetta. Era un giorno di festa, arrivò l’inferno

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