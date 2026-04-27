Il bersagliere del dono | Francesco Bardi e l' ultima storica donazione di sangue

Nella giornata all’Unità di Raccolta dell’ospedale, sono state celebrate le 227 donazioni di sangue di un volontario che ha raggiunto il limite di età. La cerimonia è stata organizzata dalle sezioni comunali di Avis e dall’associazione dei Bersaglieri di Forlì, per rendere omaggio a questa lunga attività di donazione. La persona coinvolta ha concluso il suo percorso con questa ultima donazione, chiudendo così un ciclo di impegno durato anni.

Le sezioni comunali di Avis Forlì e dell'associazione nazionale Bersaglieri, sezione di Forlì, hanno festeggiato, all’Unità di Raccolta dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, Francesco Bardi nell'occasione della sua 227esima e ultima donazione, per raggiunto limite d’età. Alla breve e semplice.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Torna la campagna di FIDAS Intercral “Io dono. E tu?” per promuovere la donazione del sangueAnche quest’anno FIDAS Intercral Parma Odv sostiene la campagna informativa “Io dono.