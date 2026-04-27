Recentemente è stato evidenziato che l'utilizzo di modelli di intelligenza artificiale come GPT-4 può richiedere una quantità di energia pari a quella necessaria per alimentare circa 35.000 famiglie. Questo dato ha attirato l'attenzione sul costo energetico invisibile legato alle singole query, ponendo nuovi interrogativi sulla sostenibilità di queste tecnologie. La questione solleva dubbi sulla quantità di risorse impiegate per sostenere servizi digitali sempre più diffusi.

? Cosa sapere L'uso di modelli come GPT-4o consuma energia equivalente al fabbisogno di 35 mila famiglie.. Il FMI prevede aumenti dell'8,6 per cento dei prezzi elettrici negli Stati Uniti entro 2030.. Tra il 2019 e il 2023 le spese elettriche per le aziende che integrano l’intelligenza artificiale sono quasi raddoppiate, alimentando una pressione energetica che minaccia di far lievitare i costi per milioni di utenti e infrastrutture pubbliche. Ogni singola interazione con un modello linguistico genera un carico elettrico immediato sulla rete. Mentre GPT-4o richiede circa 0,43 wattora per rispondere a una domanda, sistemi più complessi come DeepSeek-R1 o o3 superano i 33 wattora, evidenziando un divario di efficienza superiore a 70 volte tra le diverse tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e crisi energetica: il costo invisibile di ogni singola query

The Hidden Environmental Cost of Artificial Intelligence

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