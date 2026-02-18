La domenica al MAUC | visita guidata al Museo di Archeologia dell' Università di Catania

Il Museo di Archeologia dell’Università di Catania apre le sue porte domenica 22 febbraio 2026 alle 11:00, quando si svolge l’appuntamento con “La domenica al MAUC”. La visita guidata, organizzata da Officine Culturali, permette ai visitatori di scoprire i reperti più antichi e le storie nascoste dietro le collezioni del museo. Un'occasione per conoscere meglio la storia della regione attraverso oggetti che hanno attraversato secoli e culture diverse.

Domenica 22 febbraio 2026 alle 11:00 torna l'appuntamento con "La domenica al MAUC", la visita guidata a cura di Officine Culturali al Museo di Archeologia dell'Università di Catania. Tra le sale di Palazzo Ingrassia, nel Giardino di via Biblioteca, ci muoveremo tra oggetti antichissimi e curiosità sorprendenti: un percorso tra circa 300 reperti che ci condurrà dalla Preistoria al Novecento in un viaggio nella storia lungo ben 5000 anni.