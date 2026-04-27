I Cesaroni tornano in TV | guida alla terza puntata del cult

Stasera su Canale 5 alle 21:20 va in onda la terza puntata della nuova stagione de I Cesaroni, la serie televisiva con Claudio Amendola. La stagione, composta da sei episodi, prosegue fino al 18 maggio. La serie, nota come un cult della televisione italiana, continua a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni, con nuovi episodi trasmessi settimanalmente.

? Cosa sapere Canale 5 trasmette stasera alle 21:20 la terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno.. La nuova stagione di Claudio Amendola prevede sei puntate fino al 18 maggio.. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21:20, Canale 5 trasmette la terza puntata della nuova stagione di I Cesaroni – Il ritorno, segnando un punto cruciale nel percorso della serie diretta da Claudio Amendola. Il cult televisivo, che ha la sua sesta stagione andare in onda nel 2014, sta vivendo una nuova fase con questa settima stagione. La narrazione si è ripresa lo scorso 13 aprile e, proprio questa sera, gli spettatori possono seguire gli episodi 5 e 6. Il progetto prevede un arco temporale limitato ma intenso: un totale di 6 puntate, ciascuna composta da due episodi, per un monte complessivo di 12 segmenti narrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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