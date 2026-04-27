I Cesaroni – Il ritorno | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la terza puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano a conquistare l’amata Federica. A causa dei loro disastrosi consigli il nipote è messo sotto scacco dal terribile compagno Renato, ma l’arrivo di Rovazzi metterà a posto le cose! Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menu. Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia, scatenando le ire della ragazza.🔗 Leggi su Tpi.it

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I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

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