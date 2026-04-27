Hokkaido Bologna travolge Ravenna | rientrano gli infortunati!

La Hokkaido Bologna ha conquistato una vittoria per 3-1 contro la Consar Ravenna in trasferta, portando i bolognesi all’ottavo posto con 35 punti in classifica. La partita ha visto il ritorno in campo di alcuni giocatori infortunati, che erano assenti nelle precedenti gare. La squadra ha chiuso il match con set di 25-23, 20-25, 25-21 e 25-19.

? Cosa sapere La Hokkaido Bologna batte la Consar Ravenna 3-1 a casa del team ravennate.. Il successo porta Bologna all'ottavo posto con 35 punti in classifica.. La Hokkaido Bologna sbarca sul campo della Consar Ravenna e conquista la seconda vittoria consecutiva con un 3-1 (25-21, 25-27, 15-25, 23-25), salendo all’ottavo posto in classifica proprio mentre i ragazzi di De Marco recuperano pezzi pregiati dopo mesi di infermietà. Il palazzetto ravennate ha una sfida decisa dai nervi e dalla capacità di gestione dei cambi. Dopo un primo set perso dai bolognesi, la squadra di De Marco ha ribaltato l’inerzia del match. Bernardis è stata la vera forza trainante con 19 punti, seguita da Ricci Maccarini che, al rientro dopo cinque lunghi mesi di stop, ha messo a segno 18 reti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hokkaido Bologna travolge Ravenna: rientrano gli infortunati! Notizie correlate Infortunati Inter, quando rientrano Lautaro e Mkhitaryan? Chivu sorride a metà: gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, Chivu sorride a metà: Lautaro a disposizione con la Roma a Pasqua, tempistiche più lunghe per Mkhitaryan... L’Inter perde i pezzi, Chivu in difficoltà: da Bastoni a Lautaro quando rientrano tutti gli infortunatiDopo il KO contro il Milan, Chivu ritrova un'Inter a pezzi nel morale e nei giocatori: la situazione degli infortunati in vista delle prossime...