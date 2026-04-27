Harry il labrador retriever brianzolo sul gradino più alto delle competizioni mondiali

Un labrador retriever di nome Harry, di razza brianzola e colore miele, ha conquistato il primo posto in una delle più importanti esposizioni internazionali dedicate alla sua razza. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello e ha visto la partecipazione di numerosi esemplari provenienti da diversi paesi. Harry si è distinto tra gli altri cani in gara, arrivando sul gradino più alto del podio.

Si chiama Harry, è brianzolo, color miele e come segno particolare è quello di essere salito sul gradino più alto del podio della più importante esposizione cinofila dedicata alla sua razza (labrador retriever). Un risultato importante quello che arriva dall’altra parte dell’Oceano. Nei giorni.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Duathlon Punta Secca, Gambitta e Tomasini sul gradino più altoPrimo assoluto tra gli uomini il catanese Daniele Gambitta (Magma Team), che ha tagliato il traguardo, allestito in piazza del Faro, in 1h00'02” Nel...