A Gubbio, Luca Spano ha vinto il suo match nel torneo di tennis in carrozzina battendo Antonio Cippo con il punteggio di 6-4, 6-0. La vittoria segna l’inizio della stagione agonistica per la Canottieri Baldesio nel settore.

?? Cosa sapere Luca Spano batte Antonio Cippo 6-4 6-0 al torneo di Gubbio. Il successo della Canottieri Baldesio avvia la stagione agonistica del tennis in carrozzina. Luca Spano conquista il titolo maschile al Primo Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina della Regione Umbria a Gubbio, battendo in finale Antonio Cippo con un punteggio di 6-4 6-0. L'evento, che ha portato in scena atleti di rilievo nel del wheelchair tennis sia nazionale che internazionale, ha la partecipazione della squadr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gubbio, Luca Spano domina il tennis in carrozzina: trionfo netto

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