Il Sassuolo ottiene un pareggio che riduce le possibilità di migliorare la posizione in classifica, anche se la gara si è rivelata complessa e con ritmi bassi. La squadra ha concluso la partita senza subire reti, mantenendo il punto conquistato, in una sfida caratterizzata da un gioco poco vivace e da alcune occasioni mancate. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0, lasciando invariata la posizione in classifica.

Non che, classifica alla mano, serva più di tanto al Sassuolo. Ma si tiene ben stretto il punto colto a Firenze, Fabio Grosso, e piace pensare faccia bene, visto che il risultato del ‘Franchi’ racconta di un Sassuolo forse un po’ stanco e inevitabilmente sazio, ci mancherebbe, ma che a fare da comprimario non ci sta. E nemmeno ci sta a farsi sovrastare da avversari che magari, è il caso della Fiorentina di ieri, ha qualche motivazione in più. E fa partita comunque piena e applicata a prescindere perché, lo aveva detto il tecnico neroverde alla vigilia, "dopo aver fatto tanto bene ha l’obbligo di continuare a fare bene". Detto, fatto, anche perché la Viola di ieri non era la squadra allo sbando contro la quale i neroverdi passeggiarono all’andata, ma una squadra che nel girone di ritorno ha trovato la sua dimensione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso "Risultato giusto, difficile alzare i ritmi"

Quanto Guadagna Patrizio Le Verità di Diprè e Gargano | RUVIDO 298

Notizie correlate

Cesena-Venezia, Mignani: "Momento difficile sul piano dei risultati, i giocatori devono alzare l'asticella"Le condizioni di Olivieri e Shpendi? “Dagli esami strumentali non hanno lesioni, bisogna capire se vale la pena prendersi dei rischi, decideremo in...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Le parole di Mister Fabio Grosso e Sebastian Walukiewicz al termine di Fiorentina-Sassuolo.

Grosso Risultato giusto, difficile alzare i ritmiIl mister comunque soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi e sul futuro ribadisce: Concentrati sul tanto che ci resta da fare . sport.quotidiano.net

Mister Grosso ha di che sorridere: Risultato pieno su un campo difficileSaranno le prossime settimane a dire se quello compiuto dal Sassuolo tra Cremonese e Pisa è stato davvero lo scatto che ha garantito la salvezza ai neroverdi. Intanto, però registriamo come i ... ilrestodelcarlino.it