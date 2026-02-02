Salerno violenza nella movida | minorenne ferito con un’arma da taglio

Una rissa tra ragazzi si è trasformata in una scena di violenza ieri sera nel centro di Salerno. Un minorenne è stato ferito con un’arma da taglio e ora si trova in ospedale. La polizia sta indagando sui motivi dell’accaduto e cerca testimoni per ricostruire cosa sia successo. La paura cresce tra i genitori e i residenti, mentre le autorità rafforzano i controlli nelle zone più frequentate dai giovani.

Torna alta l’attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida salernitana, sempre più spesso teatro di episodi violenti che coinvolgono anche giovanissimi. Nella notte tra sabato e domenica, un minorenne è rimasto ferito al termine di un’aggressione avvenuta in una delle aree più frequentate del centro. Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda si sarebbe consumata dopo la mezzanotte nei pressi di un locale di Largo Abate Conforti, al culmine di una discussione nata per futili motivi e rapidamente degenerata. Durante l’alterco, sotto gli occhi di numerose persone presenti, un ventenne avrebbe estratto un coltello colpendo il ragazzo tra la coscia e la schiena. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, violenza nella movida: minorenne ferito con un’arma da taglio Approfondimenti su Salerno Movida Aggressione in piazza Mercanti: ragazzo ferito con arma da taglio Lite violenta per strada, uomo ferito con un'arma da taglio Nella notte di mercoledì, via Corfù al Lido di Venezia è stata teatro di una lite violenta culminata in un'aggressione con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salerno Movida Argomenti discussi: Movida e violenza a Salerno: un 16enne accoltellato alla schiena; Salerno, litigio finito a coltellate nel cuore della movida: minorenne in ospedale; Salerno, 16enne accoltellato nella movida: si indaga; Salerno, tragedia sfiorata nella movida: accoltellato un 16enne. Salerno, litigio finito a coltellate nel cuore della movida: minorenne in ospedaleÈ ritornato a casa, sotto choc, pur dovendo affrontare i trenta giorni di prognosi e di cure disposti dai medici, il ragazzo (minorenne) colpito da un fendente nella notte tra sabato ... ilmattino.it Salerno, Movida sempre più violenta tra i giovanissimi: denunciato l’accoltellatoreStampa La violenza tra i giovanissimi, spesso per futili motivi, è diventato il leitmotiv dei fine settimana nei luoghi più frequentati della Movida a Salerno. Il minorenne colpito da un fendente nell ... salernonotizie.it E' accaduto ieri a mezzanotte. Sull'episodio di violenza indaga la Squadra Mobile di #salerno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.