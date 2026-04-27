Gli irriducibili della politica | le storie esemplari di chi non ha mai perso un colpo né una poltrona

Nel cuore del Friuli, alla redazione del Gazzettino di Udine, la porta rimaneva sempre aperta, pronta ad accogliere chiunque volesse condividere notizie o opinioni. Ricordando alcune parole di Paolo Rossi, si diceva che “bastava spingere” per entrare, lasciando intendere un ambiente accessibile e familiare. La scena rifletteva un modo di operare fatto di apertura e familiarità, caratteristiche di un luogo dove le storie di chi non si arrende sono sempre state ascoltate.

Alla redazione del Gazzettino del Friuli a Udine la porta era sempre aperta, “bastava spingere” come diceva Paolo Rossi quando gli chiedevano di quel perfetto cross di Bruno Conti. Altri tempi, l’avrete già capito, quando ancora c’era gente che veniva a portare "di persona personalmente” lettere.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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