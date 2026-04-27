Gli ateleti del Cus Catania Canoa in gara al Nicoletti | vittorie nel K2 Allievi B e podi tra Junior e Cadetti

Gli atleti del Cus Catania Canoa hanno partecipato domenica 26 aprile a una competizione regionale sui 5000 metri, disputata sulle acque del lago Nicoletti. Durante la corsa, hanno ottenuto vittorie nel K2 Allievi B e sono saliti sul podio tra le categorie Junior e Cadetti. La gara si è svolta in un ambiente tranquillo e adatto alle competizioni di questa portata.

Anche gli atleti del Cus Catania Canoa hanno preso parte alla gara del campionato regionale sui 5000 metri, disputatasi ieri, domenica 26 aprile, nelle calme e accoglienti acque del lago Nicoletti. Il bacino della Sicilia Orientale, rinvigorito da una stagione invernale ricca di piogge, è stato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Frascati Scherma: cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniFrascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana. Tennis Fitp Junior Program, primo successo del Cus Ferrara nel nuovo annoIl Tc le Mura ha visto lo svolgimento della prima tappa ferrarese del circuito di tornei Fitp Junior Program che ha fatto registrare il primo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gara di Canoa 5mila metri al lago Nicoletti; CUS Catania: Prestazioni Eccellenti delle Atlete nel Weekend Sportivo di Metà Aprile.