Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto

Domenica 17 maggio 2026, il mercato itinerante dedicato al made in Italy artigianale e alle tendenze della moda farà tappa nel centro di Mestre. Gli ambulanti, provenienti da Forte dei Marmi, allestiscono le loro bancarelle all'aperto, creando una sorta di boutique a cielo aperto. L’evento prevede la presenza di diversi espositori che proporranno prodotti artigianali e capi di moda. La manifestazione coinvolge cittadini e visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le creazioni locali.

Domenica 17 maggio 2026 gli Ambulanti di Forte dei Marmi fanno tappa a Mestre con il loro celebre mercato itinerante dedicato al made in Italy artigianale e alle ultime tendenze della moda.Dalle 8:00 alle 19:00, l’area tra Piazza Coin, via Fapanni e via San Pio X si trasformerà in una raffinata.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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