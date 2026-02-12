Frosinone domenica con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita Tutto pronto per il ritorno de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" in via Tiburtina a Frosinone, domenica 15 febbraio, iniziativa organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l’associazione Piccoli mercanti e l’assessorato al commercio di Mario Grieco. Orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo. "‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ tornano nel capoluogo con un appuntamento che ogni volta attira visitatori e appassionati di artigianato di qualità – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli - Questa iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per i cittadini di scoprire prodotti di eccellenza, ma anche un’importante occasione di valorizzazione per il nostro territorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A Frosinone tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi.

