Il Consiglio comunale compie 80 anni, ma questa ricorrenza si presenta con un tono amaro. Negli ultimi decenni, il ruolo di questo organismo è stato notevolmente ridimensionato, come riportato nelle cronache di ieri. La celebrazione non nasconde le difficoltà di un’istituzione che fatica a mantenere il suo funzionamento e la partecipazione dei cittadini. La festa, quindi, si svolge in un clima di rimpianto per un passato che sembra lontano.

Il Consiglio comunale festeggia i suoi 80 anni, ma è una festa a metà. Come documentato nell’edizione di ieri, il suo ruolo è stato nettamente depotenziato degli anni. Basta guardare il numero di delibere dal 1995 a oggi; da una media di 180 l’anno con Giuliano Barbolini sindaco a meno di 70 con l’attuale Massimo Mezzetti. Il motivo? Giunte decisioniste e norme che rendono più complicato il lavoro del massimo organo cittadino. La domanda allora è: il Consiglio è ancora il luogo delle scelte cittadine o è relegato a un ruolo di ’ratifica’ di decisioni già prese? Sulla questione interviene Vittorio Ballestrazzi, ex consigliere comunale: "È un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli 80 anni del Consiglio comunale: "Torni a essere un luogo vivo. Partecipazione fondamentale"

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