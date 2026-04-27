glb il suv compatto alla spina

È stato presentato il nuovo modello di SUV compatto completamente elettrico, che combina comfort, rispetto per l’ambiente, eleganza e buone prestazioni. La vettura si distingue per le caratteristiche che la rendono adatta a chi cerca un’auto spaziosa e moderna, senza rinunciare alla sostenibilità. La produzione e il lancio sul mercato sono stati annunciati di recente, senza ulteriori dettagli sui prezzi o sulla disponibilità.

Comfort, rispetto per la natura, eleganza e prestazioni. Mercedes Glb 100% elettrica è tutto questo e anche qualcosa in più. Il nuovo Suv compatto di segmento C della casa della Stella, realizzato sulla piattaforma Mma (progettata principalmente per veicoli elettrici, ma flessibile anche per motorizzazioni ibride), è un'esperienza da vivere, non solo un mezzo per spostarsi dentro o fuori la città. Cresciuta rispetto alla generazione precedente, in particolare nel passo che è aumentato di 6 centimetri, Mercedes Glb 100% elettrica è una macchina che non passa inosservata. L'impatto visivo è di quelli che colpiscono, grazie a linee decise e muscolari che le regalano un aspetto imponente e al contempo raffinato.🔗 Leggi su Iltempo.it

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