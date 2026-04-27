Gabriele Parpiglia ha spiegato i motivi dietro la sostituzione di Giulia Salemi con Rebecca Staffelli al Grande Fratello Vip. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa da Mediaset e riguarda questioni legate alla produzione del programma. La sostituzione è avvenuta prima di entrare in casa, senza specificare ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

Gabriele Parpiglia rivela perché Mediaset ha sostituito Giulia Salemi con Rebecca Staffelli al Grande Fratello Vip. Intanto esplode il caso Francesco Monte con una possibile causa legale contro le due ex. Il podcast che ha aperto il vaso di Pandora. Tutto ha inizio con una puntata del podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda”, in cui l’influencer italo-iraniana ha ospitato Cecilia Rodriguez. Le due hanno affrontato diversi argomenti, tra cui — con una disinvoltura che ha lasciato molti a bocca aperta — la loro esperienza sentimentale con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne con cui entrambe hanno avuto una relazione nel corso degli anni.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip: svelato il vero motivo della sostituzione con Rebecca Staffelli

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