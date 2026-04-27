Giulia Salemi è stata inviata social del Grande Fratello per alcuni anni. Dopo questa esperienza, è stata esclusa dal programma senza dettagli ufficiali sul motivo. La decisione è stata comunicata ai diretti interessati e ha suscitato curiosità tra i fan. La sua uscita dal ruolo risale a diversi anni fa, ma la questione è tornata alla ribalta recentemente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai rappresentanti di entrambe le parti.

Giulia Salemi è stata per alcuni anni inviata social del Grande Fratello. Un ruolo in cui l'influencer italo-persiana aveva conquistato il pubblico da casa, che era apparso parecchio indignato quando la produzione del noto reality show di Canale 5 decise di allontanarla per sostituirla con Rebecca Staffelli. A distanza di tempo, ecco che Gabriele Parpiglia ha rivelato il motivo per il quale Giulia Salemi venne allontanata dal programma di punta delle reti Mediaset. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere: “Leggeva i tweet senza mai toccare negativamente i suoi “amici” nella casa. E sarebbe questo uno dei motivi per cui Mediaset l’ha spedita, scegliendo Rebecca Staffelli l’anno dopo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giulia Salemi fatta fuori dal Grande Fratello: spunta il motivo dopo anni

GIULIA SALEMI al compleanno di KIAN

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